В омском минздраве попытались объяснить расхождение цифр смертности от коронавируса с данными Росстата

В минздраве утверждают, что цифры никто не занижал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эффект разорвавшейся бомбы вызвали данные Росстата. Ведомство опубликовало статистику смертности в регионах от коронавируса. Причем к цифрам подошли щепетильно. Данные разбили на несколько колонок: приводятся случаи, когда пациенты с подтвержденным коронавирусом умерли именно от него, а также когда, возможно, у умершего был этот диагноз. Попали в статистику и случаи, при которых пациенты с коронавирусом умирали совсем от других заболеваний. То есть COVID-19 не оказал влияния на летальный исход.

Опубликованы и данные по Омской области. Так вот Росстат сообщает, что в июне 2020 года от подтвержденного коронавируса в регионе умерли 86 пациентов! Тогда, как наш оперштаб сообщил в июне лишь о 12 умерших. Многие омичи уже назвали такое сильное расхождение в цифрах занижением статистики смертности в Омской области. Но у регионального минздрава все же нашлись объяснения. Приводим комментарий ведомства полностью:

- Установление окончательной причины смерти процесс сложный и длительный, иногда требующий проведения дополнительных исследований и проб на новую коронавирусную инфекцию. Длительность проведения дополнительных исследований может достигать 30 дней с момента смерти пациента. При невозможности идентифицировать новую коронавирусную инфекцию прижизненно, гистологические материалы отправляются в лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза COVID-19, - попытались объяснить в омском минздраве. - В таком случае производится выдача предварительного медицинского свидетельства о смерти.

После проведения всех исследований перевыдается окончательное свидетельство о смерти и данный случай подается, в случае подтверждения новой коронавирусной инфекции, в федеральный регистр.

Формирование статистической информации производится на основании всех медицинских свидетельств, выданных учреждениями здравоохранения независимо от проведения дополнительных исследований по факту регистрации случая смерти.

Таким образом, информация в федеральный регистр формируется в месяце следующем за месяцем смерти и отражает только подтвержденные случаи новой коронавирусной инфекции как основной причины смерти пациентов.

Другими словами, минздрав пытается донести: случаи коронавируса могли подтвердиться уже позже - через 30 дней после смерти. Поэтому они и не вошли в статистику июня. Допускаем, но тогда у "Комсомолки" только один вопрос: почему эти данные вошли в статистику Росстата, но не отобразились задним числом на цифрах омского оперштаба. Ведь даже спустя полтора месяца после окончания июня официальной региональной статистикой до сих пор сообщается всего о 92 умерших от коронавируса с начала пандемии. Почему данные не обновились? В минздраве ответить на этот наш вопрос не смогли.