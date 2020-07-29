В Омске момент сброса нечистот из трубы в Омку попал на видео

29 Июль 2020 2020-07-29T13:40:56+03:00

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Очередное пугающие омичей видео появилось в социальных сетях. Ролик снова подтверждает мнение жителей о том, что в городе с экологией большие проблемы. На кадрах видно, как происходят сбросы нечистот в Омку.

В том месте, где в реку уходит огромная труба, на воде начинают появляются огромные пузыри. Это продолжалось несколько минут. После сброса нечистот на поверхности Омки появилась мутная пена. Как раз в этот момент на берегу с удочками сидели местные рыбаки.

Все случилось в районе конца улицы 10 Лет Октября. Именно с этой же трубы в реку произошли в конце июня выбросы нефтепродуктов, которые загрязнили воду. Жители считают, что труба принадлежит "Омскшине", но предприятие открестилось от нее. Власти тогда виновников так и не нашли. Зато в областной прокуратуре роликом заинтересовались. В ведомстве уже заявили, что проведут свою проверку.

Добавим, что накануне стало известно, что следком завел уголовное дело на асфальтовый завод, который отравлял воздух вредными выбросами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/793247" frameborder="0"></iframe> Момент сброса нечистот в Омку.

ИСТОЧНИК KP.RU