2020-07-29T13:40:56+03:00
Общество

В Омске момент сброса нечистот из трубы в Омку попал на видео

Власти пока никак не комментируют ситуацию [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Очередное пугающие омичей видео появилось в социальных сетях. Ролик снова подтверждает мнение жителей о том, что в городе с экологией большие проблемы. На кадрах видно, как происходят сбросы нечистот в Омку.

В том месте, где в реку уходит огромная труба, на воде начинают появляются огромные пузыри. Это продолжалось несколько минут. После сброса нечистот на поверхности Омки появилась мутная пена. Как раз в этот момент на берегу с удочками сидели местные рыбаки.

Все случилось в районе конца улицы 10 Лет Октября. Именно с этой же трубы в реку произошли в конце июня выбросы нефтепродуктов, которые загрязнили воду. Жители считают, что труба принадлежит "Омскшине", но предприятие открестилось от нее. Власти тогда виновников так и не нашли. Зато в областной прокуратуре роликом заинтересовались. В ведомстве уже заявили, что проведут свою проверку.

Добавим, что накануне стало известно, что следком завел уголовное дело на асфальтовый завод, который отравлял воздух вредными выбросами.

Момент сброса нечистот в Омку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В омской колонии, где была вспышка коронавируса, нашли нарушения санитарных норм
В Омске момент сброса нечистот из трубы в Омку попал на видео
В Омске от коронавируса умер еще 1 человек
Под Омском трое подростков без прав устроили жуткую аварию
Регион снова в ТОП-15: В Омске выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом
Мэр поздравила почетного гражданина Омска с днем города
Куда пойти учиться в Омске?
Омич забил до смерти престарелую мать за отказ идти домой
На асфальтовый завод, загрязнявший воздух в Омске, завели уголовное дело
Хотите предложить оппоненту разрешить спор в медиации и не знаете как? Выход есть.
Домашний адрес - природная здравница
Спасатели приходят на помощь
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Какие специалисты будут востребованы через 4 года, и как изменится рынок труда
Омские граффитисты хотели похвастаться перед друзьями росписью электрички, но не угадали с маршрутом
Джефф Росс «прожарил» коронавирус в интернете и преступников на ТНТ4