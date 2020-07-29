В Омске момент сброса нечистот из трубы в Омку попал на видео
Очередное пугающие омичей видео появилось в социальных сетях. Ролик снова подтверждает мнение жителей о том, что в городе с экологией большие проблемы. На кадрах видно, как происходят сбросы нечистот в Омку.
В том месте, где в реку уходит огромная труба, на воде начинают появляются огромные пузыри. Это продолжалось несколько минут. После сброса нечистот на поверхности Омки появилась мутная пена. Как раз в этот момент на берегу с удочками сидели местные рыбаки.
Все случилось в районе конца улицы 10 Лет Октября. Именно с этой же трубы в реку произошли в конце июня выбросы нефтепродуктов, которые загрязнили воду. Жители считают, что труба принадлежит "Омскшине", но предприятие открестилось от нее. Власти тогда виновников так и не нашли. Зато в областной прокуратуре роликом заинтересовались. В ведомстве уже заявили, что проведут свою проверку.
Добавим, что накануне стало известно, что следком завел уголовное дело на асфальтовый завод, который отравлял воздух вредными выбросами.
Момент сброса нечистот в Омку.
ИСТОЧНИК KP.RU