2020-07-29T11:17:49+03:00
Общество

На асфальтовый завод, загрязнявший воздух в Омске, завели уголовное дело

Жители неоднократно жаловались на предприятие
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Предприятие 2 года травило омичей бензапиреном и оксидом углеродаПредприятие 2 года травило омичей бензапиреном и оксидом углеродаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омичи последние несколько лет активно жалуются на неприятный запах и вредные выбросы в атмосферу местными предприятиями. Контролирующие органы неоднократно подтверждали, что опасения горожан не беспочвенны. В воздухе находили превышение содержания вредных веществ.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что завели уголовное дело по факту выбросов на асфальтовом заводе, который находится в поселке Горячий Ключ. По версии следствия в 2019-2020 годах на предприятии регулярно нарушали требования природоохранного законодательства и допустили выбросы бензапирена, оксида углерода и других веществ. Как отмечают в ведомстве, это создало реальную угрозу здоровью граждан.

Сейчас ведется расследование, круг виновных лиц устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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