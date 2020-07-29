На асфальтовый завод, загрязнявший воздух в Омске, завели уголовное дело
Омичи последние несколько лет активно жалуются на неприятный запах и вредные выбросы в атмосферу местными предприятиями. Контролирующие органы неоднократно подтверждали, что опасения горожан не беспочвенны. В воздухе находили превышение содержания вредных веществ.
В пресс-службе следственного комитета сообщили, что завели уголовное дело по факту выбросов на асфальтовом заводе, который находится в поселке Горячий Ключ. По версии следствия в 2019-2020 годах на предприятии регулярно нарушали требования природоохранного законодательства и допустили выбросы бензапирена, оксида углерода и других веществ. Как отмечают в ведомстве, это создало реальную угрозу здоровью граждан.
Сейчас ведется расследование, круг виновных лиц устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU