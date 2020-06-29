Минприроды до сих пор не нашла виновника загрязнения реки Омь масляными пятнами

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:58:27+03:00

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Виновник в появлении масляных пятне на реке Омь так и не найден. Накануне в соцсетях горожане жаловались на огромные пятна, плывущие по реки. Доплыли они и до Иртыша. Тогда выяснилось, что в ведомстве уже знают о ЧП и даже выехали на осмотр акватории.

В соцсетях появилось свидетельство очевидцев о том, что источником масляных пятне на реке стала труба в районе СНТ "Рябиновка", которое находится в конце улицы 10 Лет Октября.

- Сидели, рыбачили, а из воды начали выходить масляные пятна. Бывает, что из трубы пена вонючая вылазит, но мазута - в первый раз, - комментирует местный рыбак на появившемся в соцсетях видео. - Рыба сразу перестала клевать, хотя до этого окунь хорошо ловился.

Местные жители предполагают, что труба принадлежит одному из заводов. В пресс-службе омского минприроды пока не уточняют, возможна ли причастность предприятия к загрязнениям. Проводятся расследование о нарушениях требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. А жители продолжают гадать, кто же виновник вредных сбросов в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU