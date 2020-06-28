2020-06-28T08:10:31+03:00
Общество

В Омске на Иртыше нашли масляные пятна

В минприроды уже прокомментировали это ЧП [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи заметили огромное масляное пятно на Иртыше.Омичи заметили огромное масляное пятно на Иртыше.Фото: ВКонтакте
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В соцсетях появилось сообщение о том, что по Иртышу в черте Омска плывут масляные пятна. В комментариях под постом омичи возмущаются и гадают, кто же может быть виновником загрязнения. Открыто даже называют конкретные компании.

Среди комментаторов появились и предположения, кто может стать виновником выбросов:

- Омичи, как думаете, чьих это рук дело? - задаются вопросом жители.

Оказалось, что в региональном минприроды знали о загрязнениях еще до того, как сообщения появились в соцсетях. В ведомстве так прокомментировали случившееся:

- Информация о появлении масляных пятен поступила в министерство 26 июня в 20:20 и была немедленно передана в Омское региональное отделение департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, которое занимается охраной рек Обь и Иртыш как объектов федерального надзора. Его специалисты выехали на место для проведения обследования акватории Оми. Были проведены отборы проб воды в трех точках ниже по течению от Октябрьского моста. По результатам лабораторных анализов в пробах предположительно установлено содержание нефтепродуктов - возможно, отработанного масла, - рассказали в минприроды.

Сегодня проведено повторное исследование воды, следов загрязнений не обнаружено. Видимо, масляное пятно унесло течением. Сейчас проводится административное расследование о нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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