Омская область снова в ТОП-15: За сутки коронавирусом заразилось 114 человек
Всего с начала пандемии выявлено уже более 6 000 случаев
Эпидемиологическая обстановка в Омске остается напряженнойФото: Артем КИЛЬКИН
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Данные за последние сутки опубликовал Общероссийский штаб по борьбе с коронавирсом. Так Омская область попала в двадцатку регионов с самым высоким уровнем заражения и заняла 15 позицию. В штабе подсчитали, что в Омске прибавилось 114 заболевших.
По количеству выздоровевших Омск оказался на 67 позиции. В городе за последние сутки выздоровели всего 3 человека.
Напомним, что на минувших выходных ситуация в регионе не улучшилось, от COVID-19 скончались еще 2 человека, а ЦРБ медики начали массово уходить на больничные.
ИСТОЧНИК KP.RU