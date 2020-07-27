2020-07-27T10:55:55+03:00
Общество

Омская область снова в ТОП-15: За сутки коронавирусом заразилось 114 человек

Всего с начала пандемии выявлено уже более 6 000 случаев
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Эпидемиологическая обстановка в Омске остается напряженнойЭпидемиологическая обстановка в Омске остается напряженнойФото: Артем КИЛЬКИН
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Данные за последние сутки опубликовал Общероссийский штаб по борьбе с коронавирсом. Так Омская область попала в двадцатку регионов с самым высоким уровнем заражения и заняла 15 позицию. В штабе подсчитали, что в Омске прибавилось 114 заболевших.

По количеству выздоровевших Омск оказался на 67 позиции. В городе за последние сутки выздоровели всего 3 человека.

Напомним, что на минувших выходных ситуация в регионе не улучшилось, от COVID-19 скончались еще 2 человека, а ЦРБ медики начали массово уходить на больничные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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