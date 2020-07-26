В Омской области умер хирург районной больницы с 50% поражением легких

26 Июль 2020 2020-07-26T17:00:06+03:00

Его супруга, работающая в этой же ЦРБ терапевтом, также находится в тяжелом состоянии

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Трагедия случилась в Тюкалинске. Сегодня, 26 июля, не стало хирурга, работавшего в местной центральной районной больнице. По предварительным данным, у 59-летнего Сергея Костерина было 50-процентное поражение легких, осложненное хроническими заболеваниями. Эту информацию уже подтвердил главврач центральной районной больницы, однако причину смерти коллеги назвать отказался.

– Это трагедия и для района, и для больницы, к врачу относились с уважением, – цитирует NGS55.ru

главврача больницы Олега Зайцева. – Он был не просто хирург, у него было несколько специальностей. Он занимался и урологией, и эндоскопией. Это утрата не только личная, но и профессиональная. Он болел на протяжении многих лет. Причину смерти я не знаю.

Также издание со ссылкой на свои источники сообщает, что супруга умершего также находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, медики ЦРБ начали массово уходить на больничные. Они жалуются, что сотрудников, работающих с ковидными пациентами не обеспечили противочумными костюмами. По их словам, единственное средство защиты, имеющееся в их арсенале – собственноручно сшитые маски.

В областном минздраве оперативно ситуацию прокомментировать не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU