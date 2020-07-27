2020-07-27T07:25:39+03:00
Общество

В Омске от коронавируса умерли еще 2 человека

Вспшка COVID-19 зафиксирована в Марьяновском районе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Заболеваемость в Омске по прежнему остается высокой Фото: Омская ГубернияЗаболеваемость в Омске по прежнему остается высокой Фото: Омская Губерния
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За прошедшие выходные в Омске от коронавируса умерли еще 2 человека, теперь общее количество смертей с начала пандемии составляет 62 человека. Заразилось вирусом еще 107 человек и за все время общее число заболевших составило 6184 человека. Об этом сообщает оперштаб.

География новых случаев заболеваемости сложилась так: в Омске 78 новых случаев, в Марьяновском районе 6, в Москаленском и Кормиловском по 3, в Называевском, Одесском, Омском, Калачинском, Полтавском и Черлакском районах по 2, по 1 новому случаю в Павлоградском, Саргатском, Тарском, Тевризском и Исилькульском районах.

Общее число тестов на коронавирус в омских лабораториях составило 262 557, за сутки проведено 3 469 тестов.

Напомним, что в Марьяновском районе на выходных скончался от вируса хирург местной больницы. Его супруга и еще несколько человек находятся под наблюдением. Увеличившееся количество заболевших в районе считают вспышкой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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