«Носите маски!»: Главный санитарный врач заявил, что в борьбе с COVID-19 многое зависит от омичей

21 Июль 2020 2020-07-21T09:28:43+03:00

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Непростая ситуация с пандемией коронавируса в Омской области. Это признают и власти. Главный санитарный врач Омска Александр Крига признал: все развивается не так, как хотелось бы. На последнем оперштабе региональное правительство отказалось переходить на третий этап снятия ограничений. Ежедневном в Омской области фиксируют более 100 новых случаев коронавируса. Остановить болезнь, по мнению главы Роспотребнадзора, могут и сами жители.

- Многое зависит от самого населения. Если бы должным образом соблюдался масочный режим, который достаточно эффективен и не отменялся, мы бы не имели такого роста, - считает Александр Крига. - Необходимо строго выполнять эти рекомендации. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, тогда мы сможем стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость.

ИСТОЧНИК KP.RU