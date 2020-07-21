«Ситуация развивается не так, как хотелось бы»: Роспотребнадзор - о пандемии коронавируса в Омске

21 Июль 2020 2020-07-21T08:03:31+03:00

В регионе заразились уже почти 6 000 человек и идет сильный прирост

Изменить размер текста: A A

После очередного заседания оперштаба в Омске не стали отменять очередные ограничения. Стационарные рестораны, кинотеатры и бассейны будут по-прежнему закрыты. Масочный режим продлен до 1 сентября. В течение недели в омском минздраве фиксировали резкий прирост заблевших коронавирусом - по 100 человек в сутки.

В Роспотребнадзоре признали: ситуация с пандемией непростая, и развивается все не так, как хотелось бы.

- Никаких массовых мероприятий в течение ближайших двух недель проводиться не будет однозначно. Мы руководствуемся анализом той обстановки, которая сложилась на сегодняшний день, а она довольно напряженная и сложная, - сказал главный санитарный врач Омской области Александр Крига. - Мы имеем прирост заболеваемости, и довольно значительный. Ситуация развивается не так, как всем нам хотелось бы. Поэтому решено не снимать новых ограничительных мер. Роспотребнадзор внес такие предложения, и считаем, что это позволит сдержать и не наращивать дальше заболеваемость.

ИСТОЧНИК KP.RU