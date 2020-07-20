Стало известно, до какой даты продлили масочный режим в Омске

Только что закончилось заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В омском правительстве обсуждали текущую ситуацию с пандемией. Многие жители опасались, что власти могут не только не отменить ограничение. Всерьез высказывались версии о том, что в регионе на фоне резкого роста количества заболевших коронавирусом могут ввести и дополнительные ограничения. Уже около недели в Омской области стабильно выявляют больше 100 зараженных COVID-19 в сутки. Правда, в минздраве это объясняют увеличившимся количеством тестов, которые делают в регионе.

В итоге худшие опасения жителей не подтвердились. Ужесточать режим изоляции не стали. Но и новые послабления не ввели: кинотеатры, бассейны и стационарные кафе и рестораны по-прежнему будут закрыты. Продлят в регионе и масочный режим.

- Штабом принято решение продлить режим повышенной готовности ещё на две недели, а масочный режим - до 1 сентября. Учитывая уровень заболеваемости в Омской области, решили не вводить новых послаблений для бизнеса и не переходить к третьему этапу снятия ограничений, - сообщили в омском правительстве. - При этом удалось сохранить уже принятые ранее решения по послаблениям.

Добавим, что на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 5500 человек.