Вырубкой леса возле Окунево в Омской области заинтересовалась прокуратура
На днях в соцсетях появилось тревожное сообщение от туристов, приехавших в Окунево. Почти сразу за деревней, куда приезжают отдыхать жители всей Омской области, начали массово вырубать лес.
Фото: vk.com/1oomestomska
В региональном лесхозе заверили, что все идет по плану, а вот в областной прокуратуре в этом усомнились.
– Основанием для проведения проверки послужили сообщения СМИ о вырубке леса вблизи населенного пункта Окунево Муромцевского района, – сообщает пресс-служба ведомства. –
В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц лесного хозяйства при осуществлении соответствующих рубок. В случае подтверждения фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU