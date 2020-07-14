2020-07-14T14:35:27+03:00
Общество

Вырубкой леса возле Окунево в Омской области заинтересовалась прокуратура

О происходящем в непосредственной близости от их любимого места отдыха рассказали туристы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/1oomestomskaФото: vk.com/1oomestomskaФото: vk.com
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На днях в соцсетях появилось тревожное сообщение от туристов, приехавших в Окунево. Почти сразу за деревней, куда приезжают отдыхать жители всей Омской области, начали массово вырубать лес.

Фото: vk.com/1oomestomska

Фото: vk.com/1oomestomska

В региональном лесхозе заверили, что все идет по плану, а вот в областной прокуратуре в этом усомнились.

– Основанием для проведения проверки послужили сообщения СМИ о вырубке леса вблизи населенного пункта Окунево Муромцевского района, – сообщает пресс-служба ведомства. –

В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц лесного хозяйства при осуществлении соответствующих рубок. В случае подтверждения фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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