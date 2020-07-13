2020-07-13T07:15:55+03:00
Общество

«Валят и вывозят "уралами"»: Омичи жалуются на массовую вырубку леса в Окунево

В областном лесхозе заверяют: ничего страшного не происходит
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/1oomestomskaФото: vk.com/1oomestomska
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Омичи, приехавшие в деревню Окунево, ужаснулись: в одном из любимых мест отдыха начали рубить сосновый лес.

– Вот, что происходит в Окунево, рядом с деревней. Это по дороге на поляну Перуна. Валят лес и вывозят «уралами», – рассказывает автор поста в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». – Местные пробовали возмущаться – бесполезно. Скоро от этого красивейшего места ничего не останется.

Фото: vk.com/1oomestomska

Фото: vk.com/1oomestomska

Большинство комментаторов негодуют. Но нашлись и люди с юмором, которые удивились, почему Перун не защищает свои владения от вероломного вторжения.

– Лес рубят по делу. Иначе короед и непарный шелкопряд сожрут, – утверждает один из подписчиков. – И просеки противопожарные обновлять надо. И просто зрелый брать. К лесничему подойдите, он расскажет.

Под этой же новостью оставили официальное сообщение и представители ГУ лесного хозяйства Омской области:

– На данной поляне Перуна, как выразился автор, ничего криминального не происходит! В рамках доведенного государственного задания, в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений, проводятся мероприятия по уходу за лесами, намеченные материалами лесоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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