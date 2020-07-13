В омском Лесхозе прокомментировали вырубку деревьев в Окунево

13 Июль 2020 2020-07-13T13:51:24+03:00

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О том, что из одного из любимых мест отдыха омичей вывозят срубленный лес в соцсетях пожаловались отдыхающие. Они заявили: якобы из Окунево с деревьями выезжают в неизвестном направлении вереницы грузовиков. Многие были уверены: делается это незаконно.

Однако в Главном управлении лесного хозяйства Омской области уже заявили: ничего криминального в Окунево не происходит. В ведомстве так прокомментировали ситуацию:

- Работы производятся по общепринятой технологии – с нарезкой трелевочных коридоров. Поваленные сосны перемещаются по этим коридорам, что позволяет уменьшить повреждения, наносимые рубкой, - говорит директор САУ «Муромцевский лесхоз» Алексей Добычин. – Благодаря этому стесыватся кора только угловых деревьев (т.н. отбойных). По старым правилам эти деревья по окончании работ убирались, теперь же мы оставляем их, они постепенно заживают, раны затягиваются смолой. Для того, чтобы этот процесс шел быстрее, мы наносим на них специальный состав с содержанием смол.

ИСТОЧНИК KP.RU