Омичей с подозрением на ковид теперь будут возить на проверку в поликлинику на Левом берегу
Напомним, на днях стало известно о выходе из строя аппарата МСКТ в медсанчасти № 4. В итоге возможность проверить легкие омичей с подозрением на коронавирус осталась только в двух местах - диагностическом центре и онкодиспансере. Местные жители заметили внушительные очереди из скорых перед первым из этих медучреждений.
И вот в минздраве сообщили о введении в строй еще одного аппарата компьютерной томографии.
– Принято решение ввести в процесс еще один аппарат – в поликлинике на Комарова, 20, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Это поможет отладить логистику, разгрузит медиков и оборудование, позволит избежать длительных переездов из Кировского округа, к примеру, в онкодиспансер на ул. Завертяева, и сократит срок ожидания исследования для пациентов. В ближайшие дни он полностью вернется в строй, и вот еще один «помощник» - на Левобережье.
Очередь из скорых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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