Омичей с подозрением на ковид теперь будут возить на проверку в поликлинику на Левом берегу

10 Июль 2020 2020-07-10T08:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, на днях стало известно о выходе из строя аппарата МСКТ в медсанчасти № 4. В итоге возможность проверить легкие омичей с подозрением на коронавирус осталась только в двух местах - диагностическом центре и онкодиспансере. Местные жители заметили внушительные очереди из скорых перед первым из этих медучреждений.

И вот в минздраве сообщили о введении в строй еще одного аппарата компьютерной томографии.

– Принято решение ввести в процесс еще один аппарат – в поликлинике на Комарова, 20, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Это поможет отладить логистику, разгрузит медиков и оборудование, позволит избежать длительных переездов из Кировского округа, к примеру, в онкодиспансер на ул. Завертяева, и сократит срок ожидания исследования для пациентов. В ближайшие дни он полностью вернется в строй, и вот еще один «помощник» - на Левобережье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/789598" frameborder="0"></iframe> Очередь из скорых.

ИСТОЧНИК KP.RU