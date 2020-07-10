2020-07-10T08:14:56+03:00
Общество

Омичей с подозрением на ковид теперь будут возить на проверку в поликлинику на Левом берегу

Там начал работать дополнительный аппарат компьютерной томографии
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство здравоохранения Омской областиФото: министерство здравоохранения Омской областиФото: vk.com
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Напомним, на днях стало известно о выходе из строя аппарата МСКТ в медсанчасти № 4. В итоге возможность проверить легкие омичей с подозрением на коронавирус осталась только в двух местах - диагностическом центре и онкодиспансере. Местные жители заметили внушительные очереди из скорых перед первым из этих медучреждений.

И вот в минздраве сообщили о введении в строй еще одного аппарата компьютерной томографии.

– Принято решение ввести в процесс еще один аппарат – в поликлинике на Комарова, 20, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Это поможет отладить логистику, разгрузит медиков и оборудование, позволит избежать длительных переездов из Кировского округа, к примеру, в онкодиспансер на ул. Завертяева, и сократит срок ожидания исследования для пациентов. В ближайшие дни он полностью вернется в строй, и вот еще один «помощник» - на Левобережье.

Очередь из скорых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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