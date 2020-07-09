В центре Омска заметили очередь из 28 скорых с медиками в защитных костюмах
Омичи снова заметили внушительную очередь из скорых. На этот раз в центре города насчитали сразу 28 машин. Судя по тому, что все происходит на улице Ильинской, они везут пациентов с подозрением на коронавирус в диагностический центр.
Напомним, там сейчас работает один из двух аппаратов МСКТ, на которых проверяют легкие заразившихся людей. Такие исследования в диагностическим центре проводят в три смены. На пределе возможностей работает аппарат компьютерной томографии в онкодиспансере. Третий – в МЧС-4 – из-за непрерывной загрузки вышел из строя и сейчас находится на ремонте.
Очередь из скорых.
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В Омской области объявили о скором окончании режима полной готовности, местные жители массово вышли на улицы. Только вот реальная ситуация с заболеваемостью не дает никаких поводов для оптимизма. Регион еще даже и близко не подошел к обещанному на середину июня плато. «Комсомолка» пообщалась с тем, кто видит происходящее изнутри. И картина получилась совсем нерадостной. (Далее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
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