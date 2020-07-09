В центре Омска заметили очередь из 28 скорых с медиками в защитных костюмах

9 Июль 2020 2020-07-09T14:07:30+03:00

Судя по всему, они направлялись с ковидными пациентами в диагностический центр [видео]

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Омичи снова заметили внушительную очередь из скорых. На этот раз в центре города насчитали сразу 28 машин. Судя по тому, что все происходит на улице Ильинской, они везут пациентов с подозрением на коронавирус в диагностический центр.

Напомним, там сейчас работает один из двух аппаратов МСКТ, на которых проверяют легкие заразившихся людей. Такие исследования в диагностическим центре проводят в три смены. На пределе возможностей работает аппарат компьютерной томографии в онкодиспансере. Третий – в МЧС-4 – из-за непрерывной загрузки вышел из строя и сейчас находится на ремонте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/789598" frameborder="0"></iframe> Очередь из скорых.

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ИСТОЧНИК KP.RU