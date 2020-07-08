2020-07-08T14:05:09+03:00
Общество

В омском минздраве подтвердили поломку аппарата компьютерной томографии легких в МСЧ-4

Теперь в городе их осталось только два
Анна МИКУЛА
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Сломанный аппарат КТ пообещали оперативно отремонтировать.Сломанный аппарат КТ пообещали оперативно отремонтировать.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Накануне стало известно о выходе из строя аппарата МСКТ, на котором проверяют легкие пациентов с коронавирусом. По информации «Коммерческих вестей», ЧП случилось в МСЧ-4. В итоге на весь город осталось только два таких устройства – в диагностическом центре и онкодиспансере. Но первый работает только днем, а на втором есть существенные ограничения по весу.

– В МСЧ № 4, действительно, вышел из строя аппарат МСКТ, однако, мероприятия по его ремонту уже производятся, – прокомментировали ситуацию в областном минздраве. – Несмотря на временную заминку, помощь омичам оказывается посредством аппаратов в онкодиспансере и Клиническом диагностическом центре. В КДЦ работа организована в три смены. Что касается ограничений по массе тела, то здесь речь скорее идет об объемах, а не о весе. Если пациент не сможет разместиться на столе аппарата, в связи с физиологическими особенностями, ему будет произведено оперативное лабораторное исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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