Закончено расследование по делу «омского Мимино», обвиняемого в убийстве из ревности

6 Июль 2020 2020-07-06T12:21:42+03:00

Напомним, до этого Вадим Остапов прославился тем, что бесплатно возил бабушек на своей маршрутке

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Трагедия случилась 10 июля прошлого года. На 59 км на трассе Омск–Шербакуль обнаружили «Форд Транзит» в мертвым мужчиной внутри. Он скончался от выстрела в голову.

В ходе следственных действий выяснилось, что к случившемуся причастен известный на всю область водитель Вадим Остапов. Житель Азовского района получил прозвище «омский Мимино» из-за того, что бесплатно возил на своей маршрутке в город всех, кто в этом нуждался.

А спустя время всех поразила другая новость – его обвиняют в жестоком убийстве на почве ревности. По версии следствия, он заподозрил знакомого в связи со своей женой.

– Обвиняемый, находясь в автомобиле на пассажирском сиденье, нанес удары по голове, а затем выстрелил в голову 50-летнему знакомому из обреза охотничьего ружья, который сам изготовил. От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте, после чего Остапов предпринял меры к сокрытию преступления и своей причастности к нему, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Однако в результате проведенных обысков были обнаружены вещественные доказательства, а в ходе следственных действий алиби обвиняемого было опровергнуто. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование завершено, материалы переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU