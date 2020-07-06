2020-07-06T07:08:39+03:00
Происшествия

«Это не я!»: Омичка, обвиняемая в изнасиловании и убийстве двоих мужчин, расплакалась на встрече с матерью в СИЗО

Девушка свою вину отрицает
Станислав МУХИН
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Девушка свою вину отрицает.Девушка свою вину отрицает.Фото: ВКонтакте
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Деревня Михайловка в Саргатском районе до сих пор поражена историей 22-летней дочки местного фермера. Татьяну Поленову подозревают в жестоких убийствах двоих мужчин. При этом над одним из них она, по версии следствия, сначала надругалась с помощью лопаты. Фото изувеченного тела она начала рассылать друзьям. Поэтому подозрение и пало не Поленову. Сама девушка все отрицает. Ее родители тоже верят в невиновность дочери.

Сайт «Комсомольская правда в Омске» смог пообщаться с мамой девушки.

- Я была только на одном свидании в СИЗО. По реакции дочери поняла: она не виновата. Увидела ее через стекло, а она мне показывает, чтобы я трубку взяла. И плачет в нее: «Мама, не верь! Я этого не делала!» Разрыдались обе, - рассказала нам мать подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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