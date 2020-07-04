Стало известно, что покажут на шоу в честь присвоения Омску звания города трудовой доблести

4 Июль 2020 2020-07-04T12:49:02+03:00

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Соборная площадь перекрыта до воскресенья 5 июля. Об этом власти сообщали заранее. Как выяснилось, перекрытие связано с праздничными мероприятиями по поводу получения Омска статуса города трудовой доблести. Его нашему миллионнику присвоил президент Владимир Путин 2 июля.

Власти пообещали устроить в честь этого шоу для жителей. И появились подробности, что ждем горожан. Праздничная программа начнется в 22.00. Омичей ждет красивое лазерное шоу. Проекция будет выведена на 14-этажной здание министерства экономики, которое находится напротив Успенского Собора. Правда, что именно покажут в этом лазерном шоу пока держится в строгом секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU