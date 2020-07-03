2020-07-03T07:04:57+03:00
Общество

Омск - город трудовой доблести: что это значит

Решение о том, что Омск - город трудовой доблести, принял Владимир Путин
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омск - город трудовой доблести: что это значит. ФОТО:vk.com/aerokadrОмск - город трудовой доблести: что это значит. ФОТО:vk.com/aerokadrФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Омску присвоен статус «Город трудовой доблести». Такое решение принял президент России Владимир Путин. Помимо Омска такое звание получили еще 19 городов страны. Присвоение почетного статуса приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы. Омск в годы войны стал одним из промышленных центров, снабжающих фронт снарядами, танками и двигателями для самолетов. Кроме этого, за 5 лет боев наш регион отправил на передовую миллионы килограммов продовольствия - муки, хлеба, зерна.

Таким образом, руководство страны отметило вклад Омска в Великую Победу. Губернатор Александр Бурков считает, что это абсолютно заслуженно. Он уже поздравил жителей с присвоением нашему миллионника звания «Город трудовой доблести». Именно омское правительство было одним из инициаторов присвоения города почетного статуса.

- Вклад тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне был таким же весомым, как и воинский подвиг. Неслучайно в те годы говорили: «Великая сила, братство фронта и тыла». В короткие сроки в Омске был сформирован мощный военно-промышленный центр союзного значения. На эвакуированных в наш город предприятиях было собрано 7 тысяч прославленных танков Т-34, 3800 самолетов, изготовлено более 15 тысяч моторов для фронтовой авиации, более 8 тысяч радиостанций, сотни тысяч снарядов, - напомнил омский губернатор.

Что дает звание «Город трудовой доблести»? В законопроекте прописано, что после присвоения этого статуса местные власти должны установить стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Теперь такая стела появится и в Омске. Где и когда, пока неясно. По практике других городов можно сказать, что обычно ее устанавливают рядом с Вечным огнем.

Кроме этого в законе значится, что в городах трудовой доблести помимо Дня города и 9 Мая должен проводиться салют еще и 1 мая. Теперь это касается и Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви
Схимонаха Сергия ждут церковный и мирской суды за захват обители. Но после визита Ксении Собчак речь зашла и о насилии над детьми-послушниками.
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24
Медиация — способ продуктивного разрешения конфликта
Что нужно знать о сортах молока
Омичи выберут объекты благоустройства на 2022 год
«Росводоканал Омск» организовал на Иртыше «выпускной» для мальков осетра
Стало известно, отмену каких запретов в Омске будет обсуждать оперштаб
В Омске на кладбище поставят новый памятник
Красивая беседка для вашей дачи.
Выбираем профессию с Омским ГАУ: Хозяин поля. Агроном.
Свой дом на курорте
Выбирай ВУЗ с гарантированным трудоустройством
Спасатели приходят на помощь
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
В Омске будут судить мужчину, задушившего пасынка
Появилось фото самолета «в маске», летающего из Омска в Москву
Ночью в Омске мужчину избили до смерти прямо во дворе
Пенсионерки из Омска лишились 700 тысяч из-за обещаний получить крупную компенсацию
Губернатор поблагодарил жителей: 64% омичей приняли участие в голосовании по поправкам
Александр Бурков поздравил жителей с присвоением Омску звания «Город трудовой доблести»
Медиация как форма урегулирования конфликтов и способ разрешения правовых споров
Пенсионерка требовала от омской школы 850 тысяч за избитого внука во время урока физкультуры
ТВ-3 приглашает омичей показать миру своих лучших собак: стартовал кастинг в дог-шоу «Лучший пёс»
В Омске 70 пожарных тушили 3 горящих дома
На видео попало как омичку сбили на пешеходном переходе
В Омске снова зафиксировали выбросы фенола и этилбензола
От «Дикого ангела» до «Это мы»: 6 лучших зарубежных сериалов на все времена
Губернатор Бурков и омское правительство ведут активную работу по реализации нацпроекта «Демография»