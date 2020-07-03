Омск - город трудовой доблести: что это значит

Омску присвоен статус «Город трудовой доблести». Такое решение принял президент России Владимир Путин. Помимо Омска такое звание получили еще 19 городов страны. Присвоение почетного статуса приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы. Омск в годы войны стал одним из промышленных центров, снабжающих фронт снарядами, танками и двигателями для самолетов. Кроме этого, за 5 лет боев наш регион отправил на передовую миллионы килограммов продовольствия - муки, хлеба, зерна.

Таким образом, руководство страны отметило вклад Омска в Великую Победу. Губернатор Александр Бурков считает, что это абсолютно заслуженно. Он уже поздравил жителей с присвоением нашему миллионника звания «Город трудовой доблести». Именно омское правительство было одним из инициаторов присвоения города почетного статуса.

- Вклад тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне был таким же весомым, как и воинский подвиг. Неслучайно в те годы говорили: «Великая сила, братство фронта и тыла». В короткие сроки в Омске был сформирован мощный военно-промышленный центр союзного значения. На эвакуированных в наш город предприятиях было собрано 7 тысяч прославленных танков Т-34, 3800 самолетов, изготовлено более 15 тысяч моторов для фронтовой авиации, более 8 тысяч радиостанций, сотни тысяч снарядов, - напомнил омский губернатор.

Что дает звание «Город трудовой доблести»? В законопроекте прописано, что после присвоения этого статуса местные власти должны установить стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Теперь такая стела появится и в Омске. Где и когда, пока неясно. По практике других городов можно сказать, что обычно ее устанавливают рядом с Вечным огнем.

Кроме этого в законе значится, что в городах трудовой доблести помимо Дня города и 9 Мая должен проводиться салют еще и 1 мая. Теперь это касается и Омска.