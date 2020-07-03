2020-07-03T09:27:11+03:00
Общество

Зачем в Омске на все выходные перекроют Соборную площадь

Проезд для всего транспорта будет запрещен до 5 июля 2020 года - автобусы поедут в объезд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Центральную площадь Омска перекроют для присвоения Омску звания "Город трудовой доблести"Центральную площадь Омска перекроют для присвоения Омску звания "Город трудовой доблести"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, что в Омске на все выходные перекроют движение по одной из центральных улиц города. Это связано с репетицией и проведением торжеств по случаю присвоения городу звания "Город трудовой доблести", которое присвоил президент. Схема перекрытия движения для омичей не нова. Этот участок дороги перекрывают на каждый крупный городской праздник для проведения массовых мероприятий.

Схема перекрытия движения на выходные в Омске. Фото: Мэрия Омска

Схема перекрытия движения на выходные в Омске. Фото: Мэрия Омска

Ограничения движения начнутся уже сегодня, 3 июля. С 12:00 будут перекрыты:

ул. Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной),

Соборная площадь и Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади),

ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина),

ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина)

Снова откроют эти улицы для движения только в воскресенье, 5 июля, в 14:00, когда торжественные мероприятия подойдут к концу. Также в районах перекрытых улиц запретят парковку личного транспорта.

Из-за ограничений изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

Автобус № 73 пойдет по ул. Интернациональной с поворотом на Герцена и далее по ул. Ленина.

Автобус № 94 и маршрутки № 500 и 503 в сторону Амура поедут по ул. интернациональной с разворотом в районе пл. Победы, далее по обычном у маршруту.

Автобус № 62 все выходные будет ходить только до ост. КДЦ им. Маяковского, потом развернется и поедет по ул. Интернациональной и ул. Гагарина.

В Мэрии просят омичей с пониманием отнестись к ограничениям и заранее спланировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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