Пенсионерка из Калачинска выиграла последнюю машину после голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T10:54:20+03:00

Обладательница последней из разыгранных машин в акции "Мой регион" Людмила Пономарева

У омичей есть шанс выиграть еще 2 квартиры

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Обладательницей последней "Лады" стала Людмила Пономарева, пенсионерка из Калачинска. Она пришла в основной день голосования на свой избирательный участок, где и приняла участие в акции "Мой регион". Под защитным слоем оказался крупный приз - машина.

- Я, честно говоря, испытала шок. До сих пор не верю в такую удачу. Это мне подарок ко дню рождения, он у меня завтра, - говорит Людмила.

Женщина пришла бы голосовать и раньше, но этому мешала госпитализация. Выписавшись из больницы пенсионерка отправилась голосовать.

- По возможности я всегда стараюсь принимать участие в голосовании, это важно, - отмечает женщина.

Поделились она и планами на счет выигрыша. В семье Понамаревых уже есть личный транспорт, поэтому что делать с машиной, будут решать на семейном совете. Возможно, отдадут одному из трех сыновей.

Омичи активно учавствуют в голосовании по поправкам в Конституцию. Многие ценные призы уже нашли своих обладателей. Сегодня своих новых хозяев ждут 2 квартиры и около 15 тысяч ценных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU