2020-07-01T09:40:31+03:00
Общество

Победители розыгрыша Мойрегион2020рф в Омской области на 1 июля: Кто выиграл квартиру или машину сегодня

Рассказываем, о розыгрыше Мойрегион2020рф в Омской области
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Омичка стала счастливой обладательницей машины и собирается ее водить сама.Омичка стала счастливой обладательницей машины и собирается ее водить сама.
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Более 15 тысяч подарков будет распределено в последний день акции "Мой регион". Побробная информация есть на сайте Мойрегион2020рф. Процедура участия очень простая: после голосования по поправкам в Конституцию рядом с избирательным участком можно получить бланк. После его заполнения отправляешься на стойку акции. Бланк меняешь на купон, под защитным слоем которого спрятаны самые разные подарки. От кофеварки до машины и квартиры.

А так выглядит дом в микрорайоне Телевизионный. ФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВ

А так выглядит дом в микрорайоне Телевизионный. ФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Известно, что недвижимость находится в трех округах Омска. Всего в розыгрыше участвуют шесть квартир. Одна из них площадью 40 квадратов расположена на первом элитного жилого комплекса «Старгород» по ул. Булгакова. Три квартиры расположены в микрорайоне Рябиновка, а еще две - в новом микрорайоне «Чередовый» Ленинского округа.

Омичи также имеют шанс выиграть и дорогую бытовую технику - телевизоры, холодильники, пылесосы. Все презенты разбиты на 9 категорий, чем она ниже - тем дороже подарок.

Сегодня, 1 июля, последний день акции. И рано утром одному из омичей улыбнулась удача. Под защитным слоем купона значилось слово "Машина 4". Победителем стал Рамаз Процкий. Он признается, больше чем на кружку не рассчитывал. А тут такое.

Рамаз Процкий из Черлака.

Рамаз Процкий из Черлака.

- Когда стёр защитный слой на купоне, увидел надпись: «Автомобиль 4». Думал, что это какая-нибудь игрушка, а все в комиссии начали аплодировать и поздравлять, - рассказывает счастливый победитель.

Ранее машины выигрывали еще три человека: 36-летний менеджер в сфере строительства Валерий Кулик, Виталий Иванцов из Омска и воспитательница из Дружино Татьяна Кувшинова. Причем последняя намерена сама водить выигранную "Лада Гранта".

- Вообще сначала подумала, что игрушечный автомобиль. Сначала был шок, потом, когда стала осознавать – чувство радости, что наконец-то удача улыбнулась, - говорит омичка.

Самым первым обладателем квартиры стала 59-летняя жительница Лузино Анна Ганева. Она 25 июня получила квартиру по акции «Мой регион». Ей досталось жилье в микрорайоне Рябиновка. Скорее всего, ее женщина отдаст своему внуку, который учится в Омске.

- Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внуч, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем, – поделилась тогда Анна Ганева.

Алексей Полетаев из Тары получил квартиру.

Алексей Полетаев из Тары получил квартиру.

Также обладателями квартир стали пенсионеры из Тары - семья Полетаевых. Улыбнулась удача и сторожу Олегу Фролову, максимальным выигрышем которого за всю жизнь были 150 рублей. Получила квартиру после голосования и продавец Ольга Ширяева. Новая жилплощадь ей была крайне необходима. Она с семьей ютилась в общежитии.

- Руки трясутся. Все радовались, все поздравляли. Всю жизнь живем в общежитии, и квартира для нас просто подарок. Это просто здорово! Я счастлива! - рассказала об эмоциях продавец из Омска Ольга Ширяева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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