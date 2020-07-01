«Росла великолепным ребенком - отличница!»: Мама омички, подозреваемой в изнасиловании и убийстве двоих мужчин, рассказала о ее детстве

1 Июль 2020 2020-07-01T07:36:24+03:00

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Дикая история, случившаяся в одном из сел Саргатского района потрясла всех. Там 22-летнюю дочку местного фермера Татьяну Поленову обвиняют в убийстве двоих мужчин. Одного из них она, по версии следствия, изнасиловала черенком лопаты. Сама девушка все отрицает. Верят в ее невиновность и родители. Сайт "Комсомольская правда в Омске" пообщался с мамой Тани Поленовой. Она уверяет: дочь всегда росла нормальным ребенком и не могла сделать такое.

- Великолепный, хороший ребенок. Всегда помогала мне по дому в детстве. Отличница. Прекрасно училась в школе, хорошо ее закончила – на четверки и пятерки. Участвовала во всевозможных Олимпиадах. У нее и на работе отличная характеристика. Таня отучилась в колледже на банковское дело. Но не пошла работать по специальности. Устроилась продавцом, - рассказывает мама обвиняемой.

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15 лет назад Таню Поленову (имя и фамилия изменены) и ее старшего брата бросила мать. Женщина устала терпеть взрывной характер своего мужа Игоря, который гонял ее по деревне с винтовкой и несколько раз запирал в подвале. Она просто сбежала, куда глаза глядят, оставив дом и детей. (Подробнее...)

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ИСТОЧНИК KP.RU