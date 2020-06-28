2020-06-28T09:41:39+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске прекратятся дожди

В ближайшие дни в городе сохранятся сырость и прохлада
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конец июня не балует омичей хорошей погодой. После теплой весны в город пришли дожди и похолодания. Последние выходные преподнесли сюрприз в виде почти месячной нормы осадков и похолодания до +10.

Как сообщают в Обь-Иртышском гидрометеоцентре дождливая погода продлится в Омске еще несколько дней, а жара вернется только в конце следующей недели.

По данным синоптиков 29 июня воздух прогреется днем до +16, а ночью до +7, местами ожидается дождь.

Во вторник, 30 июня, ночная температура останется такой же низкой, а днем столбик термометра может показать до +24 градусов. Небольшие дожди все еще не уйдут из города, ожидается порывистый ветер.

1 июля, днем значительно потеплеет, местами до +30, но все еще возможны грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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