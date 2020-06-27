Стало известно, когда в Омск вернется жара

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:14:30+03:00

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Не по-июньски холодной в Омске уже в который день. В выходные температура воздуха понизилась до +10. Небо затянуто свинцовыми облаками. Уже почти сутки продолжается нескончаемый дождь. По данным синоптиков, такая погода в Омске продержится все выходные. Жители гадают: когда в Омск вернется жара. После аномально теплого апреля и мая сибиряки явно не ждали такого холодного июня.

По данным синоптиков, немного потеплеет лишь в начале следующей рабочей недели. Будет около +18, но дожди сохранятся. 30 июня потеплеет до +20, но возможны дожди. Со среды температура начнет подниматься, небо рассеется от облаков. Жара вернется в Омске с четверга, 2 июля. Дожди отступят, прекратится ветер, а потеплеет до +25...+27. Жара в городе простоит несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU