Стало известно, какая погода будет в Омске на выходных
В город придут дожди и похолодание
ФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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После теплого окончания рабочей недели в Омск придут дожди и похолодание. Погода испортится.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в грядущие выходные, 27 и 28 июня, в городе ожидаются сильные дожди, а температура днем понизится до +13... +15, в ночные часы будет около 10-12 градусов. Ожидается и порывистый ветер, местами до 22 м/с.
Более долгосрочный прогноз погоды тоже не утешает омичей. Всю следующую неделю дождливая погода сохранится. Но немножко потеплеет.
ИСТОЧНИК KP.RU