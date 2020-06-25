Стало известно, когда оперштаб назовет дату открытия кинотеатров и фитнес-центров в Омске

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июня, в Омске пройдет очередное заседание оперштаба по борьбе с короновирусом. Скорее всего, главной повесткой заседания станет открытие кинотеатров и фитнес-центров. Сейчас только эти заведения сферы услуг остаются полностью закрытыми для посетителей.

На предыдущем совещании по рекомендации Роспотребнадзора запрет на работу спортивных секций, фитнес-клубов и кинотеатров продлили до 27 июня. Ведомство настаивало на возможности их открытия только после стабилизации ситуации с заболеваемостью в Омске. Заседание штаба назначено на 16:00, значит первые решения будут известны уже вечером.

На этой неделе омичи уже обращались к губернатору с просьбой разрешить работу спортивным объектам. Сегодня статистика по заболеваемости короновирусом показала резкий спад.

ИСТОЧНИК KP.RU