Омичи просят губернатора разрешить работу спортклубов и фитнес-центров

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:31:36+03:00

За сутки петицию подписали более 700 человек

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На популярном сайте change.org, где публикуются разные петиции, появилось обращение к губернатору Омской области Александру Буркову. Жители Омской области просят разрешить работу спортивных организаций. Ранее власти сообщали, что до 27 июня этим учреждениям работать не разрешат.

- Что сейчас происходит? Подорван иммунитет людей, максимальная нагрузка и скопление людей в неконтролируемых местах сбора.Улицы и транспорт полны людей, которые не соблюдают предписания, а люди вынуждены искать альтернативные возможности занятия спортом, которые далеко не всегда безопасны, - говорится в тексте обращения.

Создателем выступил представитель общественной организации "Спортивный Омск" Алексей Рябокляч. Он отмечает, что свою работу частично возобновили ТЦ, рестораны и кальянные, а любые спортивные заведения до сих пор вынужденны оставаться полностью закрытыми. Поддержать активистов можно здесь.

Создатели петиции просят омичей обратить внимание на проблему и помочь собрать 5000 подписей. Сейчас обращению чуть меньше суток, но оно уже собрало 740 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU