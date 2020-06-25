В Омске за сутки коронавирусом заразилось 37 человек
Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что в Омской области за последние сутки выявлено 37 новых случаев заражения. Это почти в два раза меньше, чем количество заболевших за последние дни.
Если верить федеральной статистике, то ситуация с коронавирусом в Омской области налаживается. В Омске продолжает действовать масочный режим и частичные ограничения на работу торговых центров, ресторанов, развлекательных мест. Недавнюю вспышку вируса в "Неженском геронтологическом центре" локализовали, на территории ввели ограничение режима посещения постояльцев.
ИСТОЧНИК KP.RU