2020-06-25T11:15:10+03:00
Общество

В Омске за сутки коронавирусом заразилось 37 человек

Это почти в 2 раза меньше, чем вчера
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что в Омской области за последние сутки выявлено 37 новых случаев заражения. Это почти в два раза меньше, чем количество заболевших за последние дни.

Если верить федеральной статистике, то ситуация с коронавирусом в Омской области налаживается. В Омске продолжает действовать масочный режим и частичные ограничения на работу торговых центров, ресторанов, развлекательных мест. Недавнюю вспышку вируса в "Неженском геронтологическом центре" локализовали, на территории ввели ограничение режима посещения постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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