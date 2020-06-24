В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых

Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня. 9 человек поступили в перепрофилированные учреждения для лечения пациентов с COVID-19. Об этом стало известно из письма министра здравоохранения Ирины Солдатовой. Фрагмент ее переписки с заместителем председателя правительства опубликовали "Коммерческие вести".

Сейчас есть информации об 11 случаях коронавируса, выявленных у постояльцев дома престарелых. В письме министрр обращает внимание на необходимость введения обсервационного режима на территории "Нежинского геронтологического центра", чтобы не допустить распространения вируса. Правда, из переписки не совсем понятно с чем связано такое предложение: с нехваткой мест в больницах или же с тем, что транспортировка пожилых пациентов в их состоянии крайне опасно.

Фрагмент письма главы минздрава.

Переписка главы минздрава с зампредом Куприяновым.

- Учитывая крайне высокий риск возникновения массовой вспышки заболеваемости и смертности новой коронавирусной инфекции Министерство считает целесообразным и необходимым организовать медицинское наблюдение и лечение при необходимости всех проживающих на территории Нежинского геронтологического центра, а также в кратчайшие сроки организовать работу по обеспечению коечного фонда дома-интерната не менее 50% централизованной или иными видами поставки кислородом, - пишет в опубликованном письме министр Ирина Солдатова.

За комментариями "Комсомолка" обратилась за комментарием в региональный минздрав. Подлинность письма министра там не опровергли. В ведомстве пояснили, что представители минздрава находятся в "Неженском" с рабочей группой. Принимается решение о введении дополнительных мер безопасности для постояльцев центра. Комментарий пообещали дать 25 июня.