Появились фото с репетиции Парада Победы в Омске

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:22:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Меньше суток осталось до старта Парада Победы 24 июня. Накануне военные провели генеральную репетицию. В шествии будет участвовать несколько десятков единиц техники и сотни военных. Ранее власти сообщили, что на Парад придут только 4 омских ветерана. Они проедут по Соборной площади каждый на отдельном автомобиле "УАЗ".

Военная техника проедет по Соборной площадиФото: ВКонтакте

Фото с генеральной репетиции появились в социальных сетях. Омичи активно обсуждают их. Отметим, что в омском правительстве все-таки не стали запрещать зрителям приходить 24 июня на Парад Победы. Однако по периметру будут расставлены заграждения. Всем пришедшим будут измерять температуру, обязательны перчатки и маски. В них же в Параде Победы будут участвовать и военные.

ИСТОЧНИК KP.RU