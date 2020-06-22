2020-06-22T20:14:46+03:00
Общество

В Параде Победы на Соборной площади поучаствует лишь 4 ветерана

В региональном правительстве рассказали подробности
Станислав МУХИН
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Власти рассказали подробности Парада Победы 24 июня.Власти рассказали подробности Парада Победы 24 июня.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Генеральная репетиция Парада Победы, запланированного на 24 июня, прошла в Омске. Ранее власти заявляли, что он состоится без зрителей. В региональном правительстве даже просили жителей не приходить на Соборную площадь. Однако потом все же заявили: прийти к месту проведения Парада все-таки можно, но лучше остаться дома. Подтвердил это и губернатор.

Однако сегодня стало известно, что власти допускают участие зрителей в Параде Победы. Об этом сказал омский губернатор Александр Бурков. Правда, всем на входе будут измерять температуру.

- Зрители смогут посетить парад, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, должна быть обработка рук. Но советую тем, кто может, смотреть его по телевизору, - отметил глава региона. - Парад для нас - это святое.

Военные тоже будут жестко выполнять санитарные меры предосторожности. Они выступят в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанцией.

- В 10 часов состоится построение войск Омского гарнизона с соблюдением всех требований, касающихся безопасности и сохранения здоровья военнослужащих. В частности, участники торжественного построения будут протестированы на коронавирус, - рассказали в пресс-службе омского правительства. - На построении личный состав будет соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты – медицинские маски и одноразовые перчатки.

Не все просто и с участием в Параде Победы 24 июня омских ветеранов. Сначала власти заявляли, что они будут в числе зрителей. Позже в правительстве взяли паузу. А сейчас заявили, что в Параде поучаствует лишь некоторые фронтовики:

- Придется соблюдать требования безопасности. Но без них парад не парад. Четыре человека въедут на площадь по одному, каждый из них будет в отдельном «УАЗике». И в это время на видеоэкранах и на большой плазме будет транслироваться это действо. Плюс о каждом ветеране будет дана соответствующая информация, - рассказал замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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