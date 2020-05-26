2020-05-26T18:40:10+03:00
Общество

24 июня – новая дата Парада Победы в Омске 2020: официальная программа мероприятий, участники

Военный парад пройдет в Омске 24 июня
Станислав МУХИН
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Парад пройдет традиционно на Соборной площади.Парад пройдет традиционно на Соборной площади.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Стала известна новая дата Парада Победы в Омске. Как и во всей стране у нас он пройдет 24 июня. Такое решение принял сегодня президент Владимир Путин. Он поручил всем готовиться к Параду именно в эту дату. Интереснее всего сейчас, какая будет официальная программа мероприятий и участники.

О переносе военного парада на 9 Мая из-за коронавирусной инфекции стало известно еще задолго до Дня Победы. В этом признавался губернатор Александр Бурков. Он же успокаивал омичей и обещал, что день Победы все мы обязательно еще отметим парадом, на котором будут продемонстрированы вся мощь и сила военного потенциала страны.

- Как только позволит эпидемическая обстановка, мы проведем остальные мероприятия. И парад готовили с участием авиации и тяжелой техники, - сказал накануне 9 Мая глава региона.

Александр Бурков рассказывал, что с Минобороны и лично Сергеем Шойгу была личная договоренность о проведении в Омске авиашоу. Так что, возможно, 24 июня в небе надо Омском жители смогут увидеть самолеты и истребители. Планировали во время парада на 9 Мая и смотр военной техники. Вероятно, и она проедет по Соборной площади.

А вот ветераны, скорее всего, участия в параде не примут. Слишком опасно для их здоровья на фоне роста выявленных случаев коронавируса в регионе. Даже на 9 Мая волонтеры поздравляли фронтовиков без личного контакта. В любом случае целесообразность участия омских ветеранов в Параде Победы на 24 июня сейчас будет обсуждаться правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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