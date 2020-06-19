2020-06-19T10:19:49+03:00
Происшествия

Омича, зверски убившего любовника своей жены, отправили на 2 месяца в СИЗО

ЧП случилось на Московке
Анна МИКУЛА
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Ближайшие два месяца задержанный проведет в изоляторе.Ближайшие два месяца задержанный проведет в изоляторе.
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Напомним, очевидцами страшной расправы в их дворе стали жильцы дома на улице Молодогвардейской. Рано утром 17 июня, они проснулись привлеченные шумом и увидели, как их соседа забивает ножами и топором неизвестный. В тому моменту, когда на место приехала скорая, спасти потерпевшего было уже невозможно. Он умер от кровопотери.

А его убийца записал последние минуты жизни соперника на видео и выслал своей жене со словами: «Посмотри, как умирает твой любовник».

Антона Вишневского (имя и фамилия изменены) задержали, когда он прятался в гараже на окраине города.

– Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 28-летнего мужчины на ул. Молодогвардейская в г. Омске, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье «Убийство». Сегодня, 19 июня, по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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