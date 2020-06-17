Омские депутаты проголосовали за создание нескольких крупных спортивных центров в городе

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:19:44+03:00

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В Омске планомерно внедряется программа по объединению организаций по спортивной подготовке в крупные центры. Во-первых, этого требует федеральное законодательство. Во-вторых, такая мера позволит укрепить материальную базу небольших спортшкол. Этот вопрос уже рассмотрели на профильном комитете в горсовете и вынесли на голосование на пленарном заседании горсовета.

Согласно изменениям, к спортшколе «Красная звезда» (специализируется на футболе) присоединяют школу олимпийского резерва № 4 (волейбол), спортшколу № 7 (легкая атлетика) и спортшколу № 22 (хоккей с мячом и флорбол), а к школе олимпийского резерва № 3 (гребля на байдарках) присоединяют спортшколу № 10 (бадминтон и настольный теннис) и спортивно-техническую школу (водно-моторный спорт и пулевая стрельба).

По информации главы омского департамента спорта Константина Мельникова, это позволит начать оптимизацию всей отрасли и высвободить около 10 млн рублей, которые направят на зарплаты тренерам и закупку оборудования для спортсменов.

К сожалению, в результате придется сократить 30 сотрудников из обслуживающего состава. Однако это точно не коснется тренерского состава. Наоборот, планируется его усиление.

– Рекомендую обратить внимание на перечень сокращаемых должностей. Секретарь, архивариус, специалист по охране труда, завхоз… Именно спортивная подготовка не пострадает. Происходит банальная оптимизация системы, – подчеркнул депутат Алексей Провозин.

Депутаты согласились, что решение об увольнении людей принимать всегда непросто. Но это необходимо сделать, иначе стагнации отрасли в целом не избежать. Содержать непомерно раздутый штат технического состава и не иметь возможности платить зарплату тренерам или реконструировать спортивные объекты – это путь в никуда, уверены народные избранники.

– Оптимизация проводится в рамках законодательства. Когда мы говорим про сокращения в мэрии, никто не думает, куда эти люди пойдут. Всем людям, которых сокращают, будет предоставлена другая работа, – заверил первый вице-спикер горсовета Юрий Тетянников.

Депутаты подержали это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU