В Омском горсовете обсудили будущее объединение спортшкол

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:55:56+03:00

Планируется, что это позволит оптимизировать расходы на управленцев и направить деньги на развитие самих организаций

Изменить размер текста: A A

На заседании комитета по вопросам муниципальной собственности рассматривали вопрос будущего объединения спортивных школ. Планируется создать несколько крупных центров на базе спорткомплекса «Красная звезда» и школы олимпийского резерва № 3, где занимаются греблей на байдарке.

К первому, специализирующемуся на футболе, присоединят школу олимпийского резерва № 4 (волейбол), спортшколу № 7 (легкая атлетика) и спортшколу № 22 (хоккей с мячом и флорбол). Ко второй – спортшколу №10 (бадминтон и настольный теннис) и спортивно-техническую школу (водно-моторный спорт и пулевая стрельба).

Депутаты поинтересовались, почему были выбраны именно эти два центра. Ведь у нас есть женская волейбольная команда, выступавшая на профессиональном уровне, а также Олимпийские чемпионы в других видах спорта – но в итоге они оказались вторичными. Глава депспорта Константин Мельников пояснил, что учитывались не былые заслуги представителей того или иного вида спорта, а само помещение и наличие материальной базы. Только при этих двух условиях спортшколы смогут участвовать в нацпроекте, позволяющем претендовать на финанисрование.

– Пример российской армии: в каждом танковом полку есть мотострелковый батальон – это самое бедное подразделение в танковом полку, – отметил вице-спикер горсовета Виталий Путинцев. – Соответственно, в каждом мотострелковом полку есть танковый батальон – это тоже самое бедное подразделение. В связи с тем, что под «Красной звездой» и СДЮСШОР № 3 объединяются все остальные, не будут ли они потом самыми бедными подразделениями в этой образовательной системе? Насколько их мнение учитывалось?

Константин Мельников ответил, что объединение направлено в первую очередь на то, чтобы оптимизировать руководящий состав спортшкол и максимально эффективно использовать имеющуюся материально-техническую базу. По предварительным подсчетам, это позволит сэкономить 10 млн рублей, которые как раз направят на развитие детских спортивных организаций.

Члены комитета рекомендовали проект решения для рассмотрения на пленарном заседании в горсовете.

ИСТОЧНИК KP.RU