Омские депутаты приняли решение о реорганизации «Тепловой компании»

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:51:20+03:00

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Предложение по реорганизации омской «Тепловой компании» из муниципального предприятия в акционерное общество уже рассмотрели и одобрили на комитете по муниципальной собственности в горсовете. Теперь это решение депутаты обсудили еще и на пленарном заседании.

Копившиеся и не решавшиеся долгое время проблемы привели к тому, что муниципальное предприятие находится в глубоком кризисе. Задолженность за 2019 год составляет 1,4 млрд рублей, и ни один из имеющихся на территории Омска банков не соглашается кредитовать «Тепловую компанию», а без этого фактически невозможно ее дальнейшее функционирование. Начать выходить из сложившейся ситуации она сможет только став акционерным обществом.

– Сохраняется и коллектив, и имущественный комплекс, – заверил глава омского депимущества Дмитрий Махиня. – Меняется статус. Стопроцентно уставный капитал остается в собственности муниципалитета. На сегодня не идет речь о банкротстве, но финансовое положение достаточно сложное. Преобразование позволит улучшить структуру баланса, положение для возможных кредитов.

Также Дмитрий Махиня заверил, что отчуждение части акций или привлечение дополнительных акционеров не планируется. Чтобы подстраховаться, еще на заседании комитета депутаты поддержали предложение Юрия Федотова прописать в решении о реорганизации «Тепловой компании» уточнение. Там говорится, что все 100% акций остаются у муниципалитета, который сможет распоряжаться ими только с разрешения городского совета.

– Оксана Фадина, когда мы ее выбирали мэром, обещала сохранить «Тепловую компанию», я верю, что она сдержит свое слово, – высказался депутат Олег Афанасьев. – На предприятии сейчас здоровая атмосфера. Считаю необходимым поддержать в этом вопросе предприятие и мэрию.

Коллег поддержал и Владимир Казанин:

– Мы не раз поднимали тему «Тепловой компании». Например, интересовались, почему там был так раздут инженерный состав, – вспомнил Казанин. – Сейчас там, наконец, идет оптимизация. Надеюсь это предприятие удастся сохранить, как и «Омскэлектро», которое не дали распродать благодаря акционированию.

Впрочем, все проблемы реорганизация предприятия, разумеется, не снимет, она только даст возможность для их дальнейшего решения.

– Важным является не сама процедура акционирования, – отметил депутат Юрий Федотов. – Преобразование только позволяет изменить бухгалтерский баланс для переговоров с кредитными организациями. «Омскэлектро» вышло из предбанкротного состояния не за счет акционирования, а за счет кабеля, который был использован для погашения задолженности и передан МРСК. Поэтому сейчас стоит вопрос о выводе из предбанкротного состояния. Само по себе акционирование не спасет предприятие.

Также Федотов напомнил депутатам, что существует рабочая группа, созданная мэром Омска, где как раз ищут пути вывода из кризиса «Тепловой компании». Он призвал коллег присоединиться к ней и поделиться своими предложениями на этот счет.

В итоге парламентарии поддержали реорганизацию этого муниципального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU