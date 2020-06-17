2020-06-17T12:51:20+03:00
Общество

Омские депутаты приняли решение о реорганизации «Тепловой компании»

Это поможет хотя бы частично решить многочисленные проблемы предприятия
Поделиться:
Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
Изменить размер текста:

Предложение по реорганизации омской «Тепловой компании» из муниципального предприятия в акционерное общество уже рассмотрели и одобрили на комитете по муниципальной собственности в горсовете. Теперь это решение депутаты обсудили еще и на пленарном заседании.

Копившиеся и не решавшиеся долгое время проблемы привели к тому, что муниципальное предприятие находится в глубоком кризисе. Задолженность за 2019 год составляет 1,4 млрд рублей, и ни один из имеющихся на территории Омска банков не соглашается кредитовать «Тепловую компанию», а без этого фактически невозможно ее дальнейшее функционирование. Начать выходить из сложившейся ситуации она сможет только став акционерным обществом.

– Сохраняется и коллектив, и имущественный комплекс, – заверил глава омского депимущества Дмитрий Махиня. – Меняется статус. Стопроцентно уставный капитал остается в собственности муниципалитета. На сегодня не идет речь о банкротстве, но финансовое положение достаточно сложное. Преобразование позволит улучшить структуру баланса, положение для возможных кредитов.

Также Дмитрий Махиня заверил, что отчуждение части акций или привлечение дополнительных акционеров не планируется. Чтобы подстраховаться, еще на заседании комитета депутаты поддержали предложение Юрия Федотова прописать в решении о реорганизации «Тепловой компании» уточнение. Там говорится, что все 100% акций остаются у муниципалитета, который сможет распоряжаться ими только с разрешения городского совета.

– Оксана Фадина, когда мы ее выбирали мэром, обещала сохранить «Тепловую компанию», я верю, что она сдержит свое слово, – высказался депутат Олег Афанасьев. – На предприятии сейчас здоровая атмосфера. Считаю необходимым поддержать в этом вопросе предприятие и мэрию.

Коллег поддержал и Владимир Казанин:

– Мы не раз поднимали тему «Тепловой компании». Например, интересовались, почему там был так раздут инженерный состав, – вспомнил Казанин. – Сейчас там, наконец, идет оптимизация. Надеюсь это предприятие удастся сохранить, как и «Омскэлектро», которое не дали распродать благодаря акционированию.

Впрочем, все проблемы реорганизация предприятия, разумеется, не снимет, она только даст возможность для их дальнейшего решения.

– Важным является не сама процедура акционирования, – отметил депутат Юрий Федотов. – Преобразование только позволяет изменить бухгалтерский баланс для переговоров с кредитными организациями. «Омскэлектро» вышло из предбанкротного состояния не за счет акционирования, а за счет кабеля, который был использован для погашения задолженности и передан МРСК. Поэтому сейчас стоит вопрос о выводе из предбанкротного состояния. Само по себе акционирование не спасет предприятие.

Также Федотов напомнил депутатам, что существует рабочая группа, созданная мэром Омска, где как раз ищут пути вывода из кризиса «Тепловой компании». Он призвал коллег присоединиться к ней и поделиться своими предложениями на этот счет.

В итоге парламентарии поддержали реорганизацию этого муниципального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичам посоветовали менять защитные маски каждые 20 минут
В Омской области дорога обвалилась прямо в реку
На видео попала драка в омской маршрутке
Омские военные на Параде Победы будут в масках и перчатках
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Иртыше в районе омских пляжей
Омские депутаты проголосовали за создание нескольких крупных спортивных центров в городе
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
Горсовет одобрил передачу помещений Омской крепости студотрядам и военно-историческому клубу
Стало известно, когда в Омске похолодает до +7
Омские депутаты приняли решение о реорганизации «Тепловой компании»
Больше 100 жителей Омска оштрафовали за нарушение масочного режима
Избирательные участки Омской области начали работу
Омский ГАУ от души поздравляет своих партнеров с Днем Рождения!
В омском дворе трубу теплотрассы проложили сквозь детскую площадку
Продать машину?
В Омске вынесли приговор по жестокому убийству, совершенному 15 лет назад
Домашний адрес - природная здравница
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Призвание сильных и мужественных…
Названо условие, при котором торговым центрам в Омске разрешать работу в выходные