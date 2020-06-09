2020-06-09T10:51:48+03:00
Общество

Омские депутаты рассмотрели возможность перевода «Тепловой компании» в акционерное общество

При этом 100% акций будут принадлежать муниципалитету
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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В Омском горсовете снова решали, как спасти «Тепловую компанию». Это муниципальное предприятие уже несколько лет находится в глубоком кризисе.

Своим видением, как можно исправить ситуацию, на комитете по муниципальной собственности поделился глава департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня.

– За 2019 год кредиторская задолженность составила 1 млрд 400 млн рублей, убыток за год – 91 млн, – отметил Дмитрий Махиня. – В горадминистрации была создана рабочая группа по оздоровлению предприятия. По общему мнению, оптимальный вариант по улучшению состояния – реорганизация в акционерное общество. Подчеркну: это изменение организационно-правовой формы собственности, а не отчуждение. На данный момент «Тепловой компании» отказали в кредитовании все банковские организации, расположенные на территории Омска. Реорганизация даст шанс изменить эту ситуацию. Кроме того 5% предпринимательской прибыли также будут способствовать финансовому оздоровлению.

Депутат Дмитрий Петренко поинтересовался, не будут ли значить эти 5% прибыли повышение тарифов для потребителей. Дмитрий Махиня ответил, что эти вещи никак не связаны. Также он подчеркнул, что вся полученная в результате преобразования прибыль пойдет на развитие «Тепловой компании».

– Дмитрий Константинович, если у вас есть конкретные предложения, как вывести предприятие из кризиса, – вносите их, – подвел итог дискуссии председатель комитета по муниципальной собственности Максим Астафьев. – Сейчас оно практически лежит на дне. Кроме того, согласно новому законодательству должны быть ликвидированы все ГУПы и МУПы. Мы с коллегами неоднократно собирались для обсуждения этой темы. У нас есть депутаты, имеющие непосредственное отношение к области энергетики. На все наши вопросы мы получили ответы.

Депутат Юрий Федотов предложил уточнить в проекте, что все 100% акций «Тепловой компании» остаются в собственности муниципалитета, и распоряжаться ими предприятие сможет только с разрежения городского совета. Коллеги поддержали эту поправку.

Кроме того, члены комитета рекомендовали проект для принятия в первом и втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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