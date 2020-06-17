В омском правительстве все же подумывают проводить Парад Победы без ветеранов
Ровно за неделю до проведения Парада Победы в омском правительстве задумались, стоит ли приглашать на него ветеранов. Ранее власти заявляли, что военное шествие пройдет 24 июня на Соборной площади без зрителей, но с участием фронтовиков. Омичей попросили на Парад Победы не приходить.
Сейчас же в правительстве задумались о статусе участия ветеранов в военном шествии. Рассматривается два сценария этого мероприятия.
- На данный момент рассматриваются два варианта проведения мероприятия: с участием ветеранов Великой Отечественной войны при условии соблюдения санитарных норм и рассадкой приглашенных на трибунах с учетом социальной дистанции либо без привлечения ветеранов и установки трибун. Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, – рассказали в пресс-службе омского правительства.
Добавим, что за последние сутки в Омской области коронавирусом заразились 98 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU