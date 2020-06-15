В облправительстве просят не приходить омичей на парад Победы 24 июня 2020 года

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июня в Омске все-таки пройдет парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако в пресс-службе облправительства настоятельно просят омичей не приходить на Соборную площадь. Из-за пандемии коронавируса она все равно будет оцеплена и хорошо рассмотреть происходящее там не получится.

Зато максимально подробно событие обещают осветить на телевидении. Посмотреть трансляцию можно будет на областном «12 канале» и федеральном «Россия 24».

Несмотря на отсутствие зрителей, главные герои парада - ветераны - несмотря ни на что примут в нем участие. Фронтовикам обещают обеспечить все необходимые меры санитарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU