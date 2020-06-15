2020-06-15T11:38:17+03:00
Общество

В облправительстве просят не приходить омичей на парад Победы 24 июня 2020 года

Трансляция происходящего будет идти сразу по двум каналам
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парад Победы назначен на 24 июня.Парад Победы назначен на 24 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

24 июня в Омске все-таки пройдет парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако в пресс-службе облправительства настоятельно просят омичей не приходить на Соборную площадь. Из-за пандемии коронавируса она все равно будет оцеплена и хорошо рассмотреть происходящее там не получится.

Зато максимально подробно событие обещают осветить на телевидении. Посмотреть трансляцию можно будет на областном «12 канале» и федеральном «Россия 24».

Несмотря на отсутствие зрителей, главные герои парада - ветераны - несмотря ни на что примут в нем участие. Фронтовикам обещают обеспечить все необходимые меры санитарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24