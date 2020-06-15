2020-06-15T09:54:39+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня 2020 в Омске: Пустят ли зрителей на Соборную площадь и придут ли ветераны

Запланированы смотр техники, проход колонн Омского гарнизона и авиашоу
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Парад в честь 75-летия Победы, перенесенный из-за пандемии коронавируса, уже точно состоится. Причем даже раньше, чем это планировалось изначально. Напомним, в мае думали о том, чтобы перенести все праздничные мероприятия на конец лета или осень. Однако принято решение провести их по всей стране 24 июня.

В Омске парад Победы по традиции пройдет на Соборной площади. Репетиция мероприятия, на котором пройдет традиционный смотр техники, проход колонн войск Омского гарнизона и авиашоу, запланирована на 18 июня. Но на сам праздник пройдет без зрителей.

– Поскольку у нас продолжается режим полной готовности из-за пандемии коронавируса, омичам не стоит приходить, – объяснили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Омской области. – Конечно, никого из пришедших не прогонят, но по периметру возведут ограждение, так что сам парад рассмотреть будет сложно. Мы обеспечим максимально подробное освещение событий на телевидении – трансляция парада запланирована на двух каналах.

Будут ли принимать участие в параде ветераны?

– Конечно! Какой же без них День Победы?! Мы обеспечим их всеми необходимыми средствами защиты, каждый будет ехать на параде в отдельном автомобиле.

Несмотря на то, что в Росавиации уже подтвердили, что в нашем городе пройдет авиашоу, окончательной ясности с этим вопросом пока еще нет. Скорее всего, это будет программа с участием омской авиатехники. Место проведения еще уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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