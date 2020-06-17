2020-06-17T07:00:19+03:00
Общество

За сутки в Омской области коронавирусом заразились еще почти сто человек

Местных жителей просят соблюдать меры санитарной безопасности
Анна МИКУЛА
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В Омской области, как и в большинстве российских регионов, снят режим полной готовности. Несмотря на это, местных жителей просят со всей серьезностью отнестись к рекомендациям по санитарной безопасности. До выхода на плато еще очень далеко, а с прибавлением людей на улицах ситуация может резко обостриться. Все последние дни за сутки прибавляется почти по 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным областного минздрава на 17 июня, зафиксированы еще 98 случаев коронавируса (всего 2535). Выздоровели 30 человек (всего 1210). Количество летальных исходов не изменилось (24).

География новых случаев: Омск – 74, Омский район – 6, Марьяновский – 4, в Москаленском, Кормиловском, Большереченском, Калачинском и Горьковском районах - по 2, Таврический, Колосовский, Павлоградский и Исилькульский районы - по 1.

На сегодня омскими лабораториями проведено 159 697 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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