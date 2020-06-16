Омские садики тщательно продезинфицируют перед открытием

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:22:17+03:00

А детей примут только со справкой от педиатра

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В Омске уже через неделю открываются все садики. После почти трехмесячного простоя из-за объявленного в регионе режима полной готовности их тщательно отмоют, приведут в порядок пищеблоки. На закупку средств для дезинфекции планируют выделить 9,5 млн рублей.

Несмотря на то, что датой начала работы садиков названо 22 июня, открываться они будут постепенно.

– Численность тех, кого планируют родители повести в детский сад, – более 30 тысяч. Чтобы посетить педиатра и получить справку, которая требуется ребенку, нужно время, – рассказала Татьяна Дернова в эфире «Радио Монте Карло». – Не все дети пойдут в детские сады именно с 22-го. Все будет зависеть от того, с какой скоростью будут работать поликлиники.

А в региональном Управлении Роспотребнадзора уточнили, что в садики будут запускать только детей со справками от педиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU