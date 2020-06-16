«Не все дети пойдут в детские сады именно с 22 июня»: Глава омского минобра высказалась об открытии садиков

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:52:34+03:00

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Не все дети смогут сразу начать ходить в детские сады. После закрытия из-за коронавируса дошкольные учреждения решили открыть лишь с 22 июня. Многие родители долго ждали этого момента. Однако, как выяснилось, не все с первого дня смогут начать посещать занятия.

А все дело в справке от педиатра. Она действует лишь 3 дня, а за это время врачам нужно принять около 30 тысяч ребятишек, родители которых хотят водить их в садик.

Очередей в поликлиниках вряд ли получится избежать. Министр образования Татьяна Дернова дала понять, что не все дети с первого дня смогут посещать занятия.

- Численность тех, кого планируют родители повести в детский сад, – у нас более 30 тысяч. Чтобы посетить педиатра и получить справку, которая требуется ребенку, нужно время. Не все дети пойдут в детские сады именно с 22-го. Все будет зависеть от того, с какой скоростью будут работать поликлиники, – сказала в эфире радио "Монте-Карло" министр омского образования.

ИСТОЧНИК KP.RU