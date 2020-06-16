2020-06-16T09:43:42+03:00
Общество

Глава омского минобра накануне открытия садиков сделала обращение к родителям детей

Дошкольные учреждения заработают с 22 июня
Станислав МУХИН
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Со вторника, 22 июня, разрешается работа дошкольных учреждений Омской области. Однако принять ребенка смогут только после получения справки от педиатра. Для этого нужно сдать все стандартные анализы и пройти осмотр у врача. В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что у детей будут требовать анализ на коронавирус.

Однако проблема есть: справка от педиатра действует лишь трое суток. А это значит, что в эти дни перед открытием садиков тысячи родителей отправятся штурмовать поликлиники. Очередей избежать не получится. Поэтому министр образования Омской области Татьяна Дернова обратилась к жителям:

Понимаем, что для посещения детского педиатра и получения справки, которая требуется ребенку, потому что он долгое время не был в детском саду, нужно время. Я прошу родителей с терпением и пониманием отнестись к этой ситуации, - сказала Дернова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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