Глава омского минобра накануне открытия садиков сделала обращение к родителям детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:43:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Со вторника, 22 июня, разрешается работа дошкольных учреждений Омской области. Однако принять ребенка смогут только после получения справки от педиатра. Для этого нужно сдать все стандартные анализы и пройти осмотр у врача. В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что у детей будут требовать анализ на коронавирус.

Однако проблема есть: справка от педиатра действует лишь трое суток. А это значит, что в эти дни перед открытием садиков тысячи родителей отправятся штурмовать поликлиники. Очередей избежать не получится. Поэтому министр образования Омской области Татьяна Дернова обратилась к жителям:

Понимаем, что для посещения детского педиатра и получения справки, которая требуется ребенку, потому что он долгое время не был в детском саду, нужно время. Я прошу родителей с терпением и пониманием отнестись к этой ситуации, - сказала Дернова.

ИСТОЧНИК KP.RU