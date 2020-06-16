2020-06-16T09:19:41+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли приносить в омские садики справки об отсутствии ковида

Дошкольные учреждения открываются 22 июня
Анна МИКУЛА
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Омичам рассказали, как подготовить детей к возвращению в садики.Омичам рассказали, как подготовить детей к возвращению в садики.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Омске постепенно смягчают режим полной готовности. По распоряжению губернатора все садики должны открыться после 22 июня. Впрочем, родители не всегда понимают, какие документы им теперь предоставлять, чтобы малышей приняли в дошкольные учреждения после почти трехмесячного перерыва. В частности в соцсетях появилась информация, что ребенку придется делать дорогостоящий тест на ковид.

– Никаких результатов анализов на коронавирус детям при возобновлении работы детсадов и пришкольных лагерей предоставлять учреждениям не нужно, – уточнили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора. – Нужна только стандартная справка от педиатра о состоянии здоровья.

Также ведомство приводит выдержку из официальных методических указаний:

– На каждого ребенка должны быть документы о состоянии здоровья, сделанных прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, а также справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфицированными больными, в том числе по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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