2020-06-06T09:41:51+03:00
Общество

Бурков объяснил, почему садики в Омске откроют 22 июня

При этом дошкольные учреждения открывают целиком, а не только дежурные группы
Анна МИКУЛА
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Бурков объяснил, почему садики в Омске откроют 22 июня.Бурков объяснил, почему садики в Омске откроют 22 июня.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу принято решение об открытии всех детских садов региона. При этом дошкольные учреждения открывают полностью, а не только дежурные группы, как предполагалось ранее.

По решению губернатора садики открываются с 22 июня, и глава региона пояснил, почему выбрана именно эта дата:

– Чтобы было время подготовиться детским садам к открытию, провести дезинфекцию, пройти воспитателям тестирование и детям пройти обследование в поликлиниках и получить справки, – сказал Бурков. – Минздрав сегодня смотрит схему обследования ребятишек без очередей и в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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