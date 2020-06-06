Бурков объяснил, почему садики в Омске откроют 22 июня

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:41:51+03:00

При этом дошкольные учреждения открывают целиком, а не только дежурные группы

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Напомним, на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу принято решение об открытии всех детских садов региона. При этом дошкольные учреждения открывают полностью, а не только дежурные группы, как предполагалось ранее.

По решению губернатора садики открываются с 22 июня, и глава региона пояснил, почему выбрана именно эта дата:

– Чтобы было время подготовиться детским садам к открытию, провести дезинфекцию, пройти воспитателям тестирование и детям пройти обследование в поликлиниках и получить справки, – сказал Бурков. – Минздрав сегодня смотрит схему обследования ребятишек без очередей и в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU