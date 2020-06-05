2020-06-05T19:20:20+03:00
Общество

В Омске отменили ряд запретов в режиме самоизоляции. Рассказываем, какие

О многих послабления омичи просили правительство региона очень давно
Станислав МУХИН
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Постепенно город возвращается к обычной жизни.Постепенно город возвращается к обычной жизни.Фото: ВКонтакте
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Закончилось заседание оперштаба в омском правительстве. На нем рассматривался очередной пакет послаблений в ограничения для омичей и бизнеса. Ранее власти разрешили парные прогулки жителям и заниматься спортом на улице. Так какие ограничения снимут в Омске?

Сегодня власти заявили: Омская область область переходит на второй этап снятие карантина. Оперштаб принял ряд послаблений - главным стало открытие детских садов и кафе с летними верандами (подробнее «На заметку»).

Теперь разрешено работать и магазинам с площадью до 800 квадратных метров. Но контроль за соблюдением санитарных требований власти усилят. Даже, если нарушители не персонал, а покупатели.

- Там, где масочный режим не соблюдается, торговые центры должны быть закрыты - подчеркнул губернатор Омской области.

Интересно, что мэр Омска Оксана Фадина недавно заявляла: детские сады готовы открыться в любой момент, как только разрешит Роспотребнадзор. При этом садики открываются лишь через 2 недели. И объяснение главы региона расходится со словами градоначальника.

- Открываем с 22 июня, чтобы было время подготовиться к открытию: провести дезинфекцию помещений, воспитателям пройти тестирование, а детям – обследование в поликлиниках и получить справку. Минздрав смотрит схему проведения осмотра ребятишек: без очередей и в короткие сроки, - объяснил сегодня после заседания оперштаба омский губернатор.

НА ЗАМЕТКУ

Какие ограничения снимаются?

- С 8 июня могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 кв. метров;

- 9 июня возобновляется действие льготных транспортных карт;

- 9 июня разрешается возобновление тренировочного процесса членов сборных команд России и Омской области;

- с 12 июня будет разрешена работа летних веранд в предприятиях общепита по согласованию с Роспотребнадзором;

- с 12 июня открываются минигостиницы на одну семью без зон для приготовления пищи;

- с 22 июня будут открыты детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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